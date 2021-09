Schweizer Verkehrspsychologin

Die meisten Raser sind männlich und jung. Viele kommen aus problematischen Verhältnissen. Vielen fehlt es an Empathie und Einfühlungsvermögen. Und viele nehmen den Tod anderer Menschen billigend in Kauf: Die Schweizer Verkehrspsychologin Jacqueline Bächli-Biétry hat in ihrem beruflichen Alltag mit diesen Menschen zu tun. Seit 30 Jahren erstellt sie psychologische Gutachten, deren Ergebnisse verurteilten Rasern den Führerschein zurückgibt oder auch nicht. Das alles in einer heute emotional hoch aufgeheizten Atmosphäre, in der ein deutsches Gericht zwei Raser bereits wegen Mordes verurteilte.