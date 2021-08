per Mail teilen

Birke bekam ihre Autismus-Diagnose mit 37 und kommt seitdem besser mit dem Leben zurecht.

NDR/Uwe Ernst

Autismus ist keine Krankheit. Es gibt zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, die damit leben wie z.B. Greta Thunberg, Bill Gates oder Steven Spielberg. Auch Einstein und Mozart sollen Autisten gewesen sein. Birke Opitz-Kittel bekam mit 37 Jahren die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Endlich versteht sie, warum das Leben für sie nie einfach war. Sie fühlte sich schon als Kind als Außenseiterin, was sich auch als Erwachsene nicht geändert hat. Heute leitet sie zwei Selbsthilfegruppen und macht auf das Leben mit Autismus aufmerksam. Was bedeutet es damit zu leben? Wie sieht der Alltag aus? Als Autistin fällt es ihr schwer, Emotionen zu zeigen und gängige Verhaltensregeln intuitiv nachzuvollziehen. Wie es ihr gelang, trotz dieser Schwierigkeiten innige Bindungen zu ihren Kindern aufzubauen, darüber berichtet Birke Opitz-Kittel mit ihrer Tochter Miriam in SWR1 Leute.