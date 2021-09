Patrick Broome | Psychologe und Yoga-Lehrer

per Mail teilen

Patrick Broome kommt aus dem bayerischen Kulmbach und wächst in Kalifornien auf. Er studiert Psychologie, promoviert und findet seine Lebensaufgabe: Yoga. Broome betreibt zwei Yoga-Studios in München und kommt in der Bilanz auf durchaus vorzeigbare Kundschaft - Sting zum Beispiel oder Maradona.

Oder – seit inzwischen mehr als 15 Jahren – die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft: Jürgen Klinsmann hatte ihn Mitte der Nuller Jahre geholt, vor wenigen Tagen hat er das Ausscheiden des Teams und den Abschied von Jogi Löw aus der Nähe miterlebt.

Moderation: Wolfgang Heim