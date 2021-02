Lebte fast 20 Jahre in Brasilien und erkrankte dort an Corona.

Er kommt aus Stuttgart und ging vor fast 20 Jahren nach Brasilien: Als Musiker, Rapper und DJ. Bernhard Weber Rosa alias MC Gringo machte Musik in den Armenvierteln von Rio de Janeiro, er wohnte selbst in den Favelas, erlebte Gewalt und Bandenkriminalität, sah Drogen und Perspektivlosigkeit genauso wie Lebensfreude und Zuversicht. In Rio erkrankte Weber Rosa – wie seine Frau und die beiden Kinder - an Corona. Seit ein paar Monaten lebt er wieder in Deutschland und arbeitet als Touristenführer in Berlin.