Kümmert sich um benachteiligte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche.

Fast drei Millionen Kinder in Deutschland leben unterhalb der Armutsgrenze. Viele kommen aus schwierigen Verhältnissen, ihre Perspektiven sind in fast jeder Beziehung schlechter als die Perspektiven anderer Kinder. Seit inzwischen einem Vierteljahrhundert kämpft Bernd Siggelkow gegen Kinderarmut. Siggelkow ist der Gründer des christlichen Kinder- und Jugendwerks „Arche“, das sich in Berlin und in anderen deutschen Städten um vernachlässigte und benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert. Bernd Siggelkow, selbst Vater von sechs Kindern und für seine Arbeit vielfach ausgezeichnet, ist zu Gast in SWR1 Leute.