„Der Islamismus ist die konsequente politische Umsetzung des Islam“, sagt Hamed Abdel-Samad. Der gebürtige Ägypter schloss sich als Student der radikalen Muslimbruderschaft an. Weil er keine Antworten auf seine Fragen fand, beschloss er, nach Deutschland zu gehen, um sich kritisch mit dem Islam auseinandersetzen zu können. Hier ist manchen seine Haut zu dunkel, anderen sein Name zu muslimisch. Hamed Abdel-Samad stellt Fragen nach Unterschieden in Kultur, Mentalität und Religion. Und er prangert die integrationsverhindernden Elemente der islamischen Kultur an. Jetzt hat er über die Schlacht der Identitäten geschrieben. Über die Spaltung der Gesellschaft und den Fragen nach Zugehörigkeit, Rederecht und Redeverbot. Und er beschreibt 20 Thesen zum Rassismus - und wie wir ihm die Macht nehmen.

Moderation: Nicole Köster