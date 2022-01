Alina Bronsky: Kritik und Publikum lieben ihre Bestseller

per Mail teilen

Christine Fenzl

Schriftstellerin auf Umwegen

Was kann aus der Tochter einer Astronomin und eines Physikers werden? Genau, eben keine Astro-Physikerin, sondern eine erfolgreiche Schriftstellerin. Zumindest ist das der Weg, den Alina Bronsky gegangen ist, inklusive Umweg. Die gebürtige Russin startete in Deutschland ein Medizinstudium, brach ab und fing stattdessen an, für eine Zeitung zu schreiben. Es folgten die ersten Buchmanuskripte und literarischen Veröffentlichungen.

Skurrile Personen und handfeste Dialoge

Bronskys Werke zeichnen sich durch ein hohes Erzähltempo und Dialoge aus, die oftmals einem Schlagabtausch gleichen. Ihre Protagonisten sind starke und gerne auch etwas skurrile Persönlichkeiten.

Mit "Das Geschenk" hat Alina Bronsky, so der Verlag, ein außergewöhnliches Weihnachtsbuch veröffentlicht. Sie erzähle darin von unseren Wünschen und Träumen und behandle die Frage, wie wir miteinander leben wollen - und zeige die Realität, die manchmal ganz anders ist.

»Die Familienlegende wollte es so, dass ich das weihnachtliche Kochen liebte. In Wirklichkeit war es eine Flucht: Ich machte auch gerne einmal die Kückentür zu und träumte davon, dass die Festtage endlich vorübergingen und ich mit einem der geschenkten Bücher in meinem Sessel zusammensacken konnte.«

Für ihre Bücher gab es Auszeichnungen und den Bestseller-Status. Auch international weckte Alina Bronsky Interesse.