Judith und Ursel Wohlfarth

Erfüllten sich einen Lebenstraum und wurden Schweinezüchterinnen in der Ortenau.

Ein kleines Tal in der Ortenau. Beschaulich und abgeschieden. Am Ende des Tals ein Hof und ziemlich viele Schweine. Und in genau dieser Kombination: Die Erfüllung eines Lebenstraums. Judith Wohlfarth, studierte Betriebswirtin und Unternehmensberaterin, wurde Schweinezüchterin. Zusammen mit ihrer Mutter Ursel Wohlfarth gründete sie das Hofgut Silva und verkauft heute das Fleisch ihrer englischen Rasse-Schweine an die deutsche Spitzengastronomie.