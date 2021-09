Sybil Schreiber und Steven Schneider

Führen eine "öffentliche Beziehung" und verwirklichen sich solo.

Sie ist Deutsche, er ist Schweizer. Und beide sind insofern das bekannteste Ehepaar der Schweiz, als sie – in dosierter Form – ihre Beziehung öffentlich führen. In Büchern, Zeitungskolumnen und Lesungen erzählen sie von ihrem Alltag mit zwei Kindern, darüber, was schön ist und was nervt. Darüber hinaus hat jeder seine eigenen Projekte. Sybil Schreiber hat ihren ersten Prosa-Band veröffentlicht, Steven Schneider ein Buch über das Scheitern der alten und weisen Männer.

Autor Sybil Schreiber, Steven Schneider Verlag: Salis Verlag ein Imprint der Elster & Salis AG ISBN: 978-3906195698