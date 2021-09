Ist Finnlandschwedin und wandert jetzt mit Familie nach Kanada aus.

Sonya Winterberg wuchs in der Nähe von Helsinki auf. Dass sich die mehrsprachige Finnlandschwedin in ihren Büchern, Filmen und Ausstellungen vor allem den dunklen Seiten des Daseins – Krieg, Traumata, Menschen in Not – widmet, hängt auch mit ihrer eigenen Geschichte zusammen: Ein Teil der Familie stammt aus Deutschland und deren Spuren im Zweiten Weltkrieg versucht Sonya Winterberg zu folgen. Nach dem Abitur verließ sie ihre finnische Kleinstadt, studierte in Deutschland, arbeitete in Brüssel und in den USA und filmte in Mittelamerika. Seit 2005 lebt sie mit ihrem Mann, einem Schriftsteller und zwei adoptierten Kindern in Dresden. Noch in diesem Jahr wird sie gemeinsam mit ihrer Familie nach Kanada auswandern.