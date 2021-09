SWR1 Leute mit Rolf-Dieter Krause

Analysiert und bewertet die Ergebnisse der Europawahl.



Europa hat gewählt, und was folgt, ist die Standortbestimmung in den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaft. Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Konnten die Sozialdemokraten ihre Talfahrt stoppen? Und wie haben die Rechtspopulisten abgeschnitten, nach dem berühmten Strache-Video und dem Ende der Koalition in Österreich? Fragen an und Antworten von Rolf-Dieter Krause, viele Jahre Leiter des ARD-Fernsehstudios in Brüssel und einer der sachkundigsten und versiertesten Kenner des Innenlebens der EU.