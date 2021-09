Simulierte im Selbstversuch ihr letztes Lebensjahr

Alexandra Reinwarth schrieb höchst erfolgreich darüber, wie man sich Leute, Dinge und Umstände am Arsch vorbei gehen lässt, aber trotzdem nicht zum Arschloch mutiert. Und sie startete einen Selbstversuch, so zu leben, als sei es ihr letztes Jahr. Sowohl "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg", als auch "Das Leben ist zu kurz für später" wurden zu Bestsellern. Wie viele ihrer weiteren Werke, denn Alexandra Reinwarth zählt zu den erfolgreichsten Sachbuch-Autorinnen Deutschlands. In ihrem neuen Buch "Glaube nicht alles, was Du denkst" schreibt Alexandra Reinwarth darüber, wie wir Denkfehler entlarven und freie Entscheidungen treffen. Alexandra Reinwarth stammt aus Regensburg, arbeitete als Produktionsassistentin und Produzentin für Werbefilme im Ausland und lebt seit 2016 in Valencia.