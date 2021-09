Prof. Armin Nassehi

Ist Mitherausgeber des Kursbuch und "Bester Redner" der LMU-Universität in München.

"Das Leben ist voller Unwägbarkeiten, da kann das Studium doch nicht den traditionellen Weg gehen!", so das Credo von Armin Nassehi. Der Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München wurde von seinen Studenten 2007 zum besten Redner der LMU gewählt. Armin Nassehi wurde in Tübingen als Sohn einer Schwäbin und eines Iraners geboren und ist in München, Landshut, Gelsenkirchen und in Teheran aufgewachsen. Er studierte Erziehungswissenschaften, Philosophie und Soziologie in Münster und Hagen. Er geht in seiner Forschung dem Thema nach: “Wie funktionieren soziale Systeme?“ Seit 2012 ist er einer der Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch. Der Titel der aktuellen Ausgabe lautet: “Unglaubliche Intelligenzen“.