Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg und war Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen. Er glaubt, Arbeitnehmer:innen haben gute Chancen auf mehr Geld.

© Bernd Lammel

Prof. Lars Feld ist sich sicher:

»Selten war die Ausgangslage für Arbeitnehmer bei Gehaltsverhandlungen so gut wie aktuell.«

Aus Sicht des ehemaligen Chefs der Wirtschaftsweisen könnte der zunehmende Fachkräftemangel für Arbeitnehmer:innen positive Effekte haben.

Wie schlimm trifft Corona die deutsche Wirtschaft?

Die andauernden Lieferengpässe, Inflation und die Corona-Pandemie sorgen für einen depressiven Jahresbeginn in der deutschen Wirtschaft. Dazu kommt die Sorge um die Entwicklungen in China, denn die Wirtschaft hierzulande ist vom chinesischen Markt abhängig. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA könnte auch Deutschland treffen.

So bewertet Top-Ökonom die Lage 2022

Zehn Jahre lang war Lars Feld Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den sogenannten Wirtschaftsweisen. Heute ist er Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg und Direktor des Walter Eucken Instituts in Freiburg. Wie blickt der Top-Ökonom auf das Jahr 2022? Die Antwort gibt es in SWR1 Leute.