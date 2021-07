„Ich habe den lieben Gott in manchen Kneipen besser kennengelernt als in manchem Bibelkreis!“. Das sagt Rainer Maria Schießler, ein in fast jeder Beziehung ungewöhnlicher katholischer Priester. Seit fast 30 Jahren arbeitet er als Pfarrer in St. Maximilian im Münchener Glockenbachviertel. Er liebt die Menschen, segnet aber auch Tiere. Er liebt eine Frau, bleibt aber ein überzeugter Verfechter des Zölibats. Jetzt hat er das Buch „Die Schießler-Bibel“ geschrieben, in der er die Verbindung sucht zwischen der Heiligen Schrift und dem irdischen Leben.

Moderation: Wolfgang Heim