Machte aus seinem afrikanischen Rad-Abenteuer einen Dokumentarfilm und ein Buch.

Anselm Pahnke kommt aus Hamburg, ist Anfang dreißig und inzwischen ein Experte in Sachen Mut, Einsamkeit und Ankommen. Allein und mit dem Rad hat er Afrika durchquert: Von Südafrika bis Ägypten in 414 Tagen. Herausgekommen ist der preisgekrönte Dokumentarfilm „Anderswo. Allein in Afrika“. Das war noch nicht alles. In der endgültigen Radtour-Bilanz stehen drei Jahre und 40 Länder, 16 Malariatabletten und 22 Tage ohne jeglichen Kontakt zu Menschen. Herausgekommen ist das Buch „Von Anderswo und anderen Orten“.

Studio Hamburg Enterprises GmbH Anderswo. Allein in Afrika Produktionsjahr: 2018 Laufzeit: 1 Std. 38 Min. Genre: Dokumentation