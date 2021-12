Andreas Anton | Soziologe und Parapsychologie-Experte | So könnte der Erstkontakt mit Aliens aussehen

per Mail teilen

„Es könnte theoretisch morgen passieren, es könnte aber auch nie passieren“, das sagt Andreas Anton. Er erforscht am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg, wie ein Kontakt mit möglichen außerirdischen Zivilisationen aussehen könnte. Piloten der US-Luftwaffe hatten mehrfach Bilder von nicht identifizierten Phänomenen im Luftraum veröffentlicht. Das sorgt für viele Spekulationen. Als Soziologe hat Andreas Anton erforscht, wie ein Erstkontakt mit Aliens unsere Gesellschaft verändern könnte. Dieses Gedankenexperiment hat er mit „Sie sind da“ veröffentlicht. Neben der Beschäftigung mit Aliens befasst sich Andreas Anton wissenschaftlich mit Verschwörungstheorien. Wie sie entstehen, wie sie sich verbreiten. Und, ob sie wirklich immer Unsinn sind oder in mancher Verschwörungstheorie nicht auch das bekannte Fünkchen Wahrheit steckt?

Moderation: Nicole Köster