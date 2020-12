André Borsche gibt Menschen ein neues Gesicht. Er ist Chefarzt der Plastischen Chirurgie am Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach - und er nutzt sein Fachwissen, um Menschen in Entwicklungsländern zu helfen. Dazu hat er eine Hilfsorganisation gegründet: Interplast. Er gibt Kindern mit entstellten Gesichtern nicht nur ein neues Gesicht, denn mit dem „Äußeren“ verändert sich auch das „Innere“: Selbstbewusstsein, Zuversicht, Mut, Entschlossenheit werden Schicht für Schicht mit jeder Hauttransplantation aufgepflanzt. Gerade feierte Dr. André Borsche sein 25jähriges Dienstjubiläum in Bad Kreuznach.

