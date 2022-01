Anders Indset | Philosoph und Publizist

"Wir brauchen ein Sowohl-als-auch-Denken, mehr global und mehr lokal", das schreibt Anders Indset in "Das infizierte Denken" und will damit einen Dialog anregen, um sich von alten Selbstverständlichkeiten zu verabschieden. Zu gemütlich hatten wir es uns während der vergangenen 50 Jahre in Selbstverständlichkeiten gemacht, die die Krisenherde unserer Welt ausblendeten. Anders Indset ist gebürtiger Norweger, der seit mehr als 20 Jahren im Raum Frankfurt lebt. Er wurde von Thinkers50 in die Top 30 der in Zukunft wichtigsten Managementvordenker aufgenommen. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Er ist Autor der SPIEGEL-Bestseller 'Wildes Wissen' und 'Quantenwirtschaft'.

Moderation: Nicole Köster