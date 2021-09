per Mail teilen

Beschäftigt sich mit einem völlig neuen System für die Wirtschaft.

Der gebürtige Norweger Anders Indset bringt Philosophie der Vergangenheit mit der Technologie und Wissenschaft von morgen zusammen. Anders Indset lebt in Frankfurt, ist Gastdozent an mehreren internationalen Business Schools und ist im Aufsichtsrat eines Gründerzentrums zur Förderung von Unternehmertum und Technologie (German Tech Entrepreneurship Center). Sein Buch "Quantenwirtschaft - Was kommt nach der Digitalisierung?" gehört zu den meistverkauften Wirtschaftsbüchern des Jahres. Anders Indset vertritt den Standpunkt. Dass wir "verlernen" müssen, um nicht Gefahr zu laufen, Entscheidungen aus fehlerhafter Erfahrung zu begründen.

ullsteinbuchverlage Quantenwirtschaft Was kommt nach der Digitalisierung? Autor Anders Indset Verlag: Econ ISBN: 978-3430202725