Alina Bronsky | Autorin | Ihre Protagonisten sind stark und gerne auch etwas skurril

Was kann aus der Tochter einer Astronomin und eines Physikers werden? Genau, eben keine Astro-Physikerin, sondern eine erfolgreiche Schriftstellerin. Zumindest ist das der Weg, den Alina Bronsky gegangen ist, inklusive Umweg. Die gebürtige Russin startete in Deutschland ein Medizinstudium, brach ab und fing stattdessen an, für eine Zeitung zu schreiben. Es folgten die ersten Buchmanuskripte und literarischen Veröffentlichungen. Broskys Werke zeichnen sich durch ein hohes Erzähltempo und Dialoge aus, die oftmals einem Schlagabtausch gleichen. Ihre Protagonisten sind starke und gerne auch etwas skurrile Persönlichkeiten. Für ihre Bücher gab es Auszeichnungen und den Bestseller-Status. Auch international weckte Alina Bronsky Interesse.

Moderation: Jens Wolters