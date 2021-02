Ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und berät die Bundesregierung in Corona-Fragen.

Andreas Heddergott/TUM

Der Deutsche Ethikrat lehnt staatliche Sonderregeln für Corona-Geimpfte ab. In seiner aktuellen Stellungnahme setzt sich das Gremium dafür ein, dass bei sinkenden Infektionszahlen auch andere Kriterien wie die Zahl der Toten und Intensivpatienten für Entscheidungen über eine Lockerung herangezogen werden sollten. Prof. Alena Buyx ist seit 2020 Vorsitzende des Ethikrates. Sie hat eine beeindruckende Biografie: Alena Buyx ist vollapprobierte Ärztin mit weiteren Abschlüssen in Philosophie und Soziologie. Sie lehrt an der Technischen Universität München. Dort ist sie gleichzeitig Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin. Zuvor war sie Professorin für Medizinethik an der Universität Kiel, stellvertretende Direktorin des englischen Ethikrates, sie arbeitete in Harvard und war Senior Fellow am University College London.