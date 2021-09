Musiker und Sänger Max Mutzke

Als Castingshow-Gewinner zum ESC geschickt, hält sich Max Mutzke als einer der wenigen Castingshow-Gewinner immer noch erfolgreich im Musikbusiness. Er sieht seinen Start heute als Segen und Fluch zugleich. Sein Jazzalbum wurde für ihn unerwartet zum erfolgreichsten. Auf seinem aktuellen Album hat er auch einen Hit als Apell an Bundesdeutschland verfasst. Gerade verbringt er jede freie Minute in einer Autowerkstatt, um sich einen großen Traum zu verwirklichen: das Maxmobil, an dem er gemeinsam mit seinem Bruder schraubt, um eine Weltreise zu machen. mehr...