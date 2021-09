Er begann als KGB-Offizier in der DDR und wurde zum mächtigsten Mann Russlands, der sein Land in eine neue Konfrontation mit dem Westen führte: Wladimir Putin polarisiert wie kaum ein anderer Spitzenpolitiker dieser Welt. Obama sieht ihn ihm eine Gefahr für den Weltfrieden, seine Anhänger feiern ihn als einen, der sein Land wieder in eine ruhmreiche Zukunft führt. Der Journalist und Filmemacher Hubert Seipel hat Putin über einen langen Zeitraum begleitet, ihn interviewt, ein Filmporträt über ihn gemacht und ein Buch über ihn geschrieben. Zuvor hat Seipel Filme über Josef Ackermann und Joschka Fischer gemacht und für die Doku "Leben und Sterben in Kabul" den Grimme-Preis bekommen.

Moderation: Wolfgang Heim