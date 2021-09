War Wissenschaftssenatorin in Berlin und Präsidentin der Kunsthochschule Hamburg.

Adrienne Goehler stammt aus Lahr im Schwarzwald, studierte Psychologie und war Präsidentin der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Sie sagt über sich: "Ich bin keine Wissenschaftlerin und forsche dennoch, weil ich von Fragen getrieben bin und nach Antworten suche." So wurde sie zur Mitbegründerin des Rates für Frauen in Wissenschaft, Technik und Kunst. Und sie war Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin. Die Initiatorin und Künstlerische Leiterin von ZUR NACHAHMUNG EMPFOHLEN!, einer Wanderausstellung zu Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit ist aktuell Fellow am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam.

