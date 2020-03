per Mail teilen

Sie waren und sind große Fans von „Die drei Fragezeichen“? Am 22. März haben wir dann etwas Besonderes zu bieten.

Die Originalstimme von Peter Shaw

Imago Foto: imago, Future Image

SWR1 Leute live hat im Zuge der „Stuttgarter Kriminächte“ die Originalstimme von Peter Shaw im Stadtpalais zu Gast - den Schauspieler und Synchronsprecher Jens Wawrczeck. Eigentlich sollte er die Stimme von Bob Andrews sein, dann wurde jedoch getauscht und seitdem ist Jens Wawrczeck Peter Shaw, von Hörspielproduktion Nummer eins bis heute.

„Die drei ???“...

... ist die erfolgreichste Hörspielproduktion der Welt und jede neue Folge findet reißenden Absatz. Warum das so ist, welches Rezept dahinter steckt und ob Peter Shaw und Jens Wawrczeck manchmal gemeinsam Frühstücken, Zähneputzen und er sich vielleicht auch am Telefon meldet - also Peter - dass kann er Nicole Köster hoffentlich bei SWR1 Leute live erzählen.

Mitmachen und dabei sein

Und was Sie mit „Die drei ???“ verbinden, ob Sie die größte CD-, Kassetten- oder Büchersammlung besitzen, die Hörspiele zum Einschlafen brauchen oder welche Ihre liebste Folge ist. Schreiben Sie‘s uns und bewerben sich so um zwei Karten bei SWR1 Leute live am 22. März im Stadtpalais Stuttgart. Einsendeschluss ist der 8. März 2020 um 24 Uhr.