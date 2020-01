per Mail teilen

Neues Jahr, neue Events: Am 21. Januar ist Götz Alsmann bei Nicole Köster in SWR1 Leute live zu Gast.

Dass sein Beruf etwas mit Musik zu tun haben würde, wusste der gebürtige Münsterländer schon sehr früh, Entertainment und Moderation in Radio und Fernsehen gesellten sich dazu. In seiner Biografie findet man den Begriff „Multiinstrumentalist“ - dahinter verbirgt sich das Piano, die Mandoline und das Banjo.

2020 tourt Alsmann mit der SWR Big Band, welche Saiten er da bedient, wird er bestimmt erzählen. In einem Interview sagte er kürzlich: „Auf der Bühne ist mir nichts peinlich, im Gegenteil!“ Und auf die Frage, wer er gerne mal wäre antworte er: „Napoléon oder Störtebeker, letzterer aber bitte nicht am Tag seiner Enthauptung!“

Mitmachen und dabei sein

...und was wollten Sie von Götz Alsmann schon immer mal wissen? Formular ausfüllen und mit etwas Losglück am 21. Januar 2020 um 18 Uhr in Stuttgart dabei sein. Einsendeschluss ist der 12.01.2020.