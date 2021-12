Best of SWR1 Leute

Als Liedermacher-Duo sind Ariane Müller aus Ulm und Julia Gámez-Martin aus Berlin seit acht Jahren erfolgreich. Sie lernten sich am Theater in Ulm kennen. 2020 erhielten sie den deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson. Und die Jury schrieb: „Suchtpotenzial singen dem Sexismus den Kampf an. Julia Gámez-Martin und Ariane Müller rappen gegen den Paygap, jammern übers Gendern und rocken die Emanzipation.“ Beide Künstlerinnen sind in weiteren Projekten engagiert. So schrieb Ariane Müller die Live-Sitcom „Toni Tortellini“, die während der Pandemie entstand. Julia Gámez-Martin ist in zahlreichen Rollen als Musicaldarstellerin zu sehen.

Moderation: Nicole Köster mehr...