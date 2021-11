Carl Achleitner | Schauspieler und Trauerredner | Begleitet Menschen auf dem letzten Weg und kennt die „Geheimnisse eines guten Lebens“

Was, wenn Sie heute noch sterben? Wie würde Ihr Nachruf lauten? Welche Spuren hinterlassen Sie auf dieser Welt? Carl Achleitner lädt ein, sich das eigene Begräbnis vorzustellen. Carl Achleitner ist gelernter Koch sowie Film- und Theaterschauspieler. Er wurde für die Titelrolle in der Komödie „Das Begräbnis des Harald Kramer“ mit dem Darstellerpreis „Best Performance in Comedy“ in Hollywood ausgezeichnet. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet Carl Achleitner neben der Schauspielerei als Trauerredner. Mehr als 2.500 Trauerreden hat er bereits gehalten. Dafür befasst er sich mit dem Lebensweg der Verstorbenen und ihren Angehörigen. Und er hat jetzt darüber geschrieben, was es ist, das am Ende zählt und uns unvergesslich macht.

Moderation: Nicole Köster