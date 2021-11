Sabin Tambrea kommt aus einer rumänischen Musikerfamilie, die Mitte der 80er vor Ceausescu nach Deutschland floh. Er lernte Geige, Bratsche und Klavier, entschied sich dann doch für eine andere Karriere und wurde Schauspieler. Er ist ein Spezialist für extreme Charaktere, spielte in "Babylon Berlin" und in den "Ku'damm“-Staffeln" oder im Near-Future-Thriller "Zero". Und er hat jetzt mit "Nachtleben" seinen ersten Roman veröffentlicht. Ein Roman, der sich in Traumwelten bewegt und in dem Schmerz und Humor fein miteinander verwoben sind – ein Buch, das weit über die Liebesthematik hinaus geht, indem es die große Frage nach dem Ursprung des Universums stellt.

Moderation: Wolfgang Heim