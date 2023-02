Sebastian Frisch SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Lautstärke bis auf Anschlag bei "Sailing to Philadelphia" von Mark Knopfler und James Taylor, "Sometime Around Midnight" von The Airborne Toxic Event oder auch bei so ziemlich allen Songs von Udo Lindenberg oder Hubert von Goisern.

Blick auf Baden-Württemberg

... wenn man nach einer langen Wanderung oben auf dem Berg (egal welcher!) angekommen ist und diesen Blick aufs Land hat: "Wow. Ist das schön hier!"

Wenn er nicht Moderator geworden wäre…

... dann würde ich während meiner Arbeit eben SWR1 Baden-Württemberg hören.

Lieblingssprichwort/-fluch

DER Butter und DAS Teller! Manchmal frage ich im Restaurant nur nach Butter, um diesen – für mich – ungewohnten Artikel verwenden zu können ;-)

Warum findet der Artikel so toll, fragen sich jetzt viele. "Meine Wurzeln liegen in einem Nachbarbundesland" – das erklärt einiges...