Rebecca Rodrian

Das Radio drehe ich richtig auf bei…

...jedem einzelnen Song von Clueso. Und natürlich bei diesem einen Moment bei "Don´t Let The Sun Go Down on Me", wenn George Michael Elton John auf die Bühne holt.

Meine beste Konzerterinnerung

Jetzt könnte ich sagen: Jedes einzelne Clueso-Konzert. Aber ein Moment ist mir besonders in Erinnerung. Beim Zelt Festival in Mannheim - müsste 2022 gewesen sein. Clueso spielt den Song "Anlauf nehmen" und auf der Videowall sind Fotos von seinem Opa zu sehen, der kürzlich verstorben war. Tränen in den Augen und das ganze Zelt einmal mitgenommen in diese besondere Beziehung zwischen ihm und seinem Opa. Und in die Weisheiten, die dieser Mann mit auf den Weg gegeben hat.

"Immer wieder Anlauf nehm'n, mit vollem Herzen losrenn'n

Immer etwas höher spring'n, bis es klappt

Immer wieder Anlauf nehm'n, mit vollem Herzen losrenn'n

Immer etwas höher spring'n, bis du's hast"

An Baden-Württemberg liebe ich…

...die kleinen Freibäder im Sommer und die feinen Kaffeeröstereien, die es an so vielen Orten in Baden-Württemberg gibt.

Wenn ich nur noch eine Serie/einen Film/ein Buch/einen Podcast schauen/lesen/hören könnte…

Dann wäre die Serie wohl auf jeden Fall was fürs Herz (Glee oder Gilmore Girls), der Film ein Tanz- oder Musicalfilm (z.B. Greatest Showman), das Buch von Martin Suter (aus der Allmen-Reihe) und der Podcast ein sogenannter Laberpodcast (z.B. Gemischtes Hack).

Wenn ich nicht bei SWR1 wäre…

Wäre ich vielleicht Lehrerin für Geschichte und Deutsch geworden oder es hätte mich auf die Kanaren verschlagen. Dort wäre ich Choreografin für abendliche Muscial-Shows am Abend und am Tag Trainerin für spezielle Schwimmkurse im Meer.

Ich stehe auf den Musik Klub Deutschland, weil…

...da die Mischung einfach stimmt. Zwischen wahren Zeilen, wilden neuen Songs, Musik, die mich mitnimmt und Texte, die nachwirken. Und weil da natürlich auch Clueso verortet ist.

Ich in den 80ern