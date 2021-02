Das war schon mehr als nur eine kleine Revolution auf dem Markt der Nahrungsmittel: Genau vor 90 Jahren wurde in den USA die erste Tiefkühlkost verkauft. Wie berichten darüber, wer's erfunden hat, wie die Tiefkühlkost zu uns kam, was tiefgefrorenes Essen taugt und was ich beim Einfrieren beachten sollte. mehr...