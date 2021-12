Jörg Dinkel SWR SWR1

Lieblingsband/-titel

Jörgs Lieblingsband sind die Beatles und am besten gefällt ihm "Let it be", weil es der erste Titel war, den er auf der Gitarre spielen konnte. Seine Lieblingssängerin ist Birdy und am liebsten hört er "Skinny Love" von ihr. "Weil man bei diesem Titel so schön träumen kann..."

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Die Vielfalt der Regionen. "Ich liebe die Ballungszentren wie Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim aber auch die schönen Landschaften der Alb, des Schwarzwaldes und rund um den Bodensee."

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann Lehrer - das hat er immerhin studiert.

Lieblingssprichwort/-fluch

"Des hätt' net sei müsse" als Antwort auf ein Geschenk.