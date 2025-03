per Mail teilen

SWR1-Moderatorin Doro Büttner SWR Nils Wagner

Im SWR1 Studio drehe ich richtig auf bei …

trashigen 90er-Hits von DJ Bobo und Blümchen.

Meine beste Konzerterinnerung …

verbinde ich mit der Hardrocksängerin Doro Pesch. Ich durfte sie Backstage treffen und ihr von meinen verrückten Eltern erzählen, die mich nach ihr benannt haben. All we are!

An Baden-Württemberg liebe ich …

so viel, inklusive Maultaschen! BaWü ist meine Heimat, ich bin in Stuttgart geboren, meine Familie lebt auf der Schwäbischen Alb und es gibt hier einen Fußballklub, den ich mit Herz supporte.

Wenn ich nur noch einen Film schauen könnte …

hätte die lange Suche auf Netflix endlich ein Ende. Generell mag ich Geschichten über juristische Fälle und düstere Krimis aus Skandinavien.

Wenn ich nicht Moderatorin geworden wäre …

dann wäre ich mit meiner unbändigen Neugierde bestimmt eine super Archäologin oder eine leidenschaftliche Anwältin mit großem Gerechtigkeitssinn geworden.

Ich stehe auf den Musik Klub Rock …

weil Songs von Guns n’ Roses und Co. so gute Laune machen! Und natürlich Doro Pesch!

Ich liebe es Guten Morgen Baden-Württemberg zu moderieren, weil ...

Radio mein Lieblingsmedium und Baden-Württemberg mein Zuhause sind – dafür steht auch ein Morgenmuffel wie ich gerne früh auf.

Ich in den 90ern: