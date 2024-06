Christian Rönspies

per Mail teilen

Lieblingsband/-titel

Eigentlich zu viele, um sie hier aufzuzählen. Die meisten kennt auch kaum jemand. Aber weit vorne ist STATUS QUO - "Whatever You Want". Warum? Weil keine andere Band auf diesem Planeten den Shuffle mit diesem speziellen Swing spielt.

Blick auf Baden-Württemberg

Das macht das Bundesland für ihn aus: Hier gibt's einfach alles: Stadt, Land, Berge (naja, nicht die ganz hohen...), Ebenen, Wälder, Flüsse, Seen. Eigentlich fehlt nur das Meer. Es gibt optisch deutlich langweiligere Bundesländer.

Wenn er nicht Moderator geworden wäre...

... dann Musiker, Taxifahrer oder Langzeitstudent. "Wobei die irgendwie total nah beieinander liegen, wenn man - wie ich - außer Studieren nix Ordentliches gelernt hat."

Lieblingssprichwort/-fluch

Gilt "Schissdreck"?