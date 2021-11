Die gegebene Antwort ist

Ich oute mich, ich bin der Erzengel Gabriel. Also derjenige, der Maria die frohe Kunde überbracht hat, dass sie einen Sohn bekomme. Das ist ja auch mein Job, Nachrichten überbringen. Engel kommt schließlich vom griechischen Wort „Angelos“, also Bote. Übrigens bin ich im Nebenjob deshalb auch der Schutzpatron der Post und aller Brief- und Paketzusteller. Mache ich wirklich gern. Gerade jetzt, die haben ja in der Adventszeit wieder jede Menge zu tun. Und brauchen auch viel Stärke und manchmal eine Engelsgeduld.