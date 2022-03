Al Stewart wird 75

per Mail teilen

Al Stewart wohnte mit Paul Simon zusammen und nahm einen Song mit dem späteren Led Zeppelin Star Jimmy Page auf. Der große Erfolg blieb ihm aber erstmal verwehrt.

"Ladies und Gentlemen, bitte begrüßen Sie Paul Simon!" Diese Worte dürfte Al Stewart oft gesagt haben. Er hat nämlich als Bühnenansager für Paul Simon gearbeitet. In den 60er Jahren teilten sich die beiden eine Wohnung in London. Stewart trifft Yoko Ono, bevor sie John Lennon kennenlernt. Auf seiner ersten Single ist der spätere Led Zeppelin Star Jimmy Page zu hören. Al Stewart ist mittendrin in der Musikszene. Aber der Erfolg bleibt aus, die Platte verkauft sich keine 500 Mal.

Großer Erfolg bleibt zunächst aus

Al Stewart macht unter anderem zusammen mit Paul Simon oder Cat Stevens Musik. Er singt, wie sie, zur akustischen Gitarre melodiösen Folk-Pop-Rock. Aber deren große und steile Karriere bleibt ihm verwehrt. Mitte der 70er veröffentlicht Stewart einen neuen Song, von dem er denkt:

„Wenn das jetzt kein Hit ist, dann kriege ich überhaupt keinen Hit hin“.

"Year of the Cat" bringt 1976 den Durchbruch

Und es ist ein Hit: Mit "Year oft the Cat" kommt endlich der große Durchbruch. Die Single und die gleichnamige LP steigen hoch in die Hitparaden. Der gebürtige Schotte Stewart zieht nach Kalifornien und kauft sich ein Weingut.

Zwei Jahre später wiederholt er seinen Erfolg mit dem Song "Time Passages". Wieder werden die Single und die LP Hitparaden-Stürmer.

Bis heute gibt er Livekonzerte

An diesen Erfolg kann Al Stewart mit seinen nächsten Platten nicht mehr anknüpfen. Aber Livekonzerte spielt er auch heute noch gerne und viele. Und auch dem klassischen Vinyl hat er die Treue gehalten: Kürzlich verkaufte er in seinem Online-Shop seine Erfolgsalben handsigniert als Schallplatten. Wie damals, als sie groß 'rauskamen.