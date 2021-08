Das Video bekommt viel Zuspruch im Netz: "Be A Lady They Said" (Sei eine Lady, haben sie gesagt) prangert die Anforderungen an Frauen an. "Dein Rock ist zu kurz, dein Oberteil ist zu kurz, zeig nicht so viel Haut" - so startet das Video mit "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon. mehr...