Das wundersame Ei

Eigentlich müssten wir doch schon alles über dieses Lebensmittel wissen, doch es gibt immer noch einige Besonderheiten, die nicht allgemein bekannt sind.

Wie viele Eier sind ungesund?

"Ungesund" ist im Zusammenhang mit Eiern eigentlich gar nicht das richtige Wort. Denn Eier sind randvoll mit wichtigen Vitaminen, besonders den fettlöslichen, und mit Mineralstoffen wie Eisen und Zink und mit gut verdaulichem Eiweiß. Ein Hühnerei enthält auf kleinstem Raum mehr gesunde Nährstoffe als jedes andere Lebensmittel. Deshalb wäre es eher ungesund, auf Eier zu verzichten, weil viele immer noch glauben, dass das Cholesterin im Ei ungesund sei. Doch das ist falsch. Eier haben auf unseren Cholesterinspiegel kaum einen Einfluss. Aufpassen müssen wir eher wegen der Fette im Ei. Die treiben nämlich unser Kalorienkonto schnell hoch. Deshalb gilt: jeden Tag ein Ei ist in Ordnung. Und wenn wir es jetzt zu Ostern mal eine Zeitlang übertreiben, dann ist das auch nicht schlimm.

Warum ist Eier ausblasen ungesund?

Weil sich auf der Eierschale Salmonellen tummeln könnten. Zwar sind tatsächlich nur auf rund einem Prozent der Eier überhaupt Salmonellen. Aber wenn gerade ein Kind ein solches Ei erwischt, dann kann das Ausblasen mit den Lippen direkt auf der Eierschale reichen, um sich mit diesen widerlichen Bakterien anzustecken. Kinder unter zehn Jahre erkranken tatsächlich am häufigsten an Salmonellen mit hohem Fieber und Erbrechen. Denn das kindliche Immunsystem kann diese Bakterien noch nicht so gut bekämpfen. Bei uns Erwachsenen haben es die Salmonellen schon erheblich schwerer. Da braucht es mindestens 10.000 dieser Biester, um uns umzuhauen. - Ich nehme zum Ausblasen einfach einen Strohhalm. Der bringt die Salmonellen auf Abstand.

Schmecken frische Eier wirklich besser?

Eindeutiges "Jein". Hühnereier schmecken am allerbesten, wenn sie zwischen vier und 14 Tage alt sind. Ganz frisch gelegte Eier haben noch nicht ihr volles Aroma. Das entfaltet sich in den ersten drei Tagen. Erst dann sind Eier voll ausgereift und schmecken schön voll. Zu frisch sollten die Eier also nicht sein. Aber nach drei Tagen sind sie ja immer noch frisch. Und dann schmecken sie auch eine ganze Weile. Bei alten Eiern kann sich dann ein leichter Schwefelgeschmack bemerkbar machen. Deshalb empfiehlt es sich, Eier nicht zu lange zu lagern, wenn man sie als gekochtes Ei noch genießen will.

Wie lang sind gefärbte Eier haltbar?

Entscheidend für die Haltbarkeit von selbst gefärbten Eiern ist die Frische vor dem Kochen. Sind sie nicht älter als zwei Wochen, hart gekocht, und haben keine angeknackste Schale, dann können die Eier locker zwei Wochen ungekühlt im Osternest liegen bleiben. Sind die Eier beim Kochen schon etwas älter, dann würde ich sie nicht länger als eine Woche aufheben. - Wohlgemerkt immer davon ausgehend, dass die Eier keine sichtbaren Risse haben. Wer die fertig gefärbten Eier aus dem Supermarkt nimmt, der braucht sich kaum noch Gedanken machen. Denn diese Eier sind quasi mit einem undurchlässigen Lack keimfrei versiegelt. Denen passiert auch über Wochen nix.

Warum werden Eidotter bei gekochten Eiern immer so bläulich?

Der grün-bläuliche Rand am Eigelb entsteht nur, wenn die Eier unnötig lange gekocht werden. Denn dann reagiert der Mineralstoff Eisen, der im Eigelb steckt, mit den schwefelhaltigen Aminosäuren aus dem Eiweiß. Beide Stoffe, Eisen und Schwefel, treffen sich also am Eigelbrand und es entsteht grünblaues Eisensulfid. Das ist nicht ungesund. Das sieht nur komisch aus. Dieser Rand lässt sich aber verhindern, indem man die Eier einfach nicht länger als zehn bis zwölf Minuten kochen lässt. In dieser Zeit kann sich noch nicht genug Eisensulfid bilden, um aufdringlich grünblau sichtbar zu sein. Und die Eier sind trotzdem hart.

Warum sollten Eier nicht mit einem Silberlöffel gegessen werden?

Damit der tolle Silberlöffel nicht schwarz anläuft. Auch das ist ein Reaktion, die der Schwefel im Hühnereiweiß hervorruft. Denn das besteht, aus schwefelhaltigen Proteinen. Werden Eier gekocht, dann entsteht Schwefelwasserstoff. Und kommt nun dieser Schwefelwasserstoff in Berührung mit Silber, dann bildet sich wieder ein Sulfid; diesmal Silbersulfid. Und das ist schwarz. Silber ist sehr reaktionsfreudig. Deshalb geht das ganz schnell. Bei anderen Metalllöffeln aus Edelstahl haben wir das Problem nicht.