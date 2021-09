So viel verdienen Influencer

Mehrere Milliarden Menschen nutzen jeden Tag Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter, Facebook und Co. Und viele verdienen mit Produktwerbung dort auch ihr Geld: Influencer.

Viele junge Leute sehen den Beruf Influencer als Traumjob, denn diese Szene stellt ein Milliardengeschäft dar - je nach Reichweite ist es für Influencer demnach möglich bis zu 100.000 Euro für einen Post in den sozialen Medien zu verdienen. Nicht nur über die positiven Seiten der Influencer-Szene hat der Autor Wolfgang M. Schmitt ein Buch geschrieben, die Tätigkeit birgt auch große Gefahren, sagt er:

»Das ist ein enormer Druck, wenn man jeden Tag irgendetwas in der Öffentlichkeit machen muss. Das wird zwar gut entlohnt, aber das bedeutet auch für viele, dass sie unter Depressionen leiden oder Essstörungen haben und solche Sachen.«

Zwischen privater Begeisterung und kommerzieller Werbung

Influencer sind aufgrund ihrer Reichweite in den sozialen Medien und ihres Images sehr begehrt für Werbung und Vermarktung. Doch was ist Werbung und was muss in den Videos der Influencer zwingend als Werbung gekennzeichnet sein? Der SWR1 Radioreport Recht hat sich mit diesen Fragen beschäftigt anhand von Pamela Reif, eine der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands.