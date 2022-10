Schon seit vier Monaten driften hundert Frauen und Männer in der Arktis auf einer großen Eisscholle. Und zwar, um ganz entscheidende Daten über den Klimawandel zu erhalten. Das Forschungsschiff ist dafür festgefroren, fährt also nicht aus eigener Kraft - ginge in diesen Regionen sowieso nicht mehr! Expeditionsleiter Markus Rex hält uns regelmäßig über dieses gigantische Forschungsprojekt auf dem Laufenden. Und jeder kann ihm Fragen dazu stellen. Kurt aus Heidenheim zum Beispiel hat uns gemailt und gefragt. Wie weit und in welche Richtung verläuft die tägliche Wanderung der Scholle im Nordpolarmeer?