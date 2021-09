Wie weise ich nach, dass ich Corona überstanden habe?

Mit dem Ende der Impfpriorisierung am 7. Juni sollen auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft werden können, so das Ergebnis des Impfgipfels am 27. Mai. Bis September soll diese Altersgruppe dann auch in Baden-Württemberg ein Impf-Angebot erhalten, sagte Ministerpräsident Kretschmann. mehr...