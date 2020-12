"Um auch besonders gefährdeten Personengruppen ein möglichst sicheres Weihnachtsfest zu ermöglichen, können sich deren Angehörige am 23. und 24. Dezember an rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg kostenlos testen lassen." Das schreibt das Sozialministerium des Landes auf seiner Internetseite und veröffentlicht dort eine Liste mit den Adressen, wo Sie sich testen lassen können. mehr...