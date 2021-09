Wie entsteht eine Trichterwolke?

Bei Herbrechtingen im Kreis Heidenheim hat es gestern spektakuläre Bilder am bewölkten Abend-Himmel gegeben - dort hat sich eine trichter-förmige, rotierende Wolke gebildet - Meteorologen sprechen von einem Funnel - englisch für Trichter - oder einer Funnel cloud - eine Trichterwolke, Andreas Machalitza aus dem SWR1-Wetterstudio erklärt uns mal dieses Wetter-Phänomen - wie entsteht denn sowas?

"Dazu braucht es eine kräftige Gewitterwolke, in der starke Aufwinde herrschen. Die Luft wird so zu sagen nach oben geschleudert und dann braucht es eine Windscherung, also unterschiedliche Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen. Dann beginnt nämlich diese Gewitterwolke zu rotieren und dann kann eben tatsächlich so ein Funnel aus diesen Gewitterwolken herauswachsen. Wenn diese Funnel-Wolke dann tatsächlich Bodenkontakt bekommt, dann wird es extrem gefährlich, dann entsteht ein Tornado – ist wohl gestern bei Herbrechtingen im Kreis Heidenheim nicht passiert".

So sah die Trichterwolke aus