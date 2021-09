Wie bekomme ich einen digitalen Impfausweis?

Seit dem 1. Juli gilt offiziell der digitale Impfnachweis in der EU als Ergänzung zum gelben Impfpass. Woran liegt es, dass viele noch kein digitales Impfzertifikat bekommen haben?

Nur Impfzentren, die Anschluss an das Robert-Koch-Institut haben, können digitale Impfzertifikate ausgeben. Wer in einem Zentrum geimpft wurde, in dem das noch nicht möglich ist, braucht entweder noch Geduld, bis das Zertifikat per Post kommt, oder kann sich den Nachweis in der Apotheke ausstellen lassen.

Laut Apotheker-Verband bieten inzwischen 90 Prozent der Apotheken in Baden-Württemberg den digitalen Impfausweis-Service an. Auch immer mehr Hausärzte, die impfen, stellen inzwischen digitale Impfzertifikate aus.

Apotheken stellen digitalen Impfpass aus

Wie weisen sich Genesene aus?

Bislang funktioniert der digitale Nachweis leider noch nicht für Genesene. Es sollen sogenannte Genesenen-Zertifikate kommen, die in die Corona-Warn-App oder die CovPass-App eingelesen werden können – bislang gibt es sie noch nicht.

Digitaler Impfausweis und Virusvariantengebieten

Der digitale Impfausweis soll das Reisen in der EU erleichtern. Wer aber aus einem Virusvariantengebiet einreist, dem bring der Ausweis keine Erleichterung. Eine zweiwöchige Quarantänepflicht kann nicht durch Impfnachweis oder negativen Test umgangen werden. Grund sind gefährlichere Virusvarianten, wie die Delta-Variante.

"So gefährlich ist die Delta-Variante"