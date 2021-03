Starke Frau ? Meine Sportlehrerin war so eine: "die Kaufmann"

Klein, sehnige Arme und muskulöse Beine, langes braunes Haar, Nickelbrille… und fast immer lachend. Nie Adidas oder anderen Markensch....otter , sondern barfuß und bunt. Gerne Lila.

Und dann ich: der Alptraum für jeden Sportlehrer. Auch ne Nickelbrille, zwei Köpfe größer als „die Kaufmann“, zart gebaut, eher Ballett als Ballsport. Hürdenlauf - der Horror. Sprint - vergiss es. Stufenbarren- naja...

Aber „die Kaufmann“, die erkannte, was zu diesem langen, leichten Körper passte: Hochsprung! Und dann hat sie nicht mehr locker gelassen, mich getrietzt , anfeuert, vormacht, nochmal und nochmal und auf einmal: nur noch fliegen …weit über die Latte hinweg. Was für ein Gefühl!

„Die Kaufmann“ wollte das Beste aus uns rauskitzeln

Am liebsten aus uns jungen Frauen, denn sie war: „frauenbewegt“. Damals , Anfang der Achtziger, ziemlich exotisch in der Schule und auch sonst so. Diese kleine starke Frau spornte uns an, alles mit Leidenschaft zu tun: Denken, Streiten, Nein-Sagen und hin und wieder: Hochspringen .

"Wer nicht vom Fliegen träumt, dem wachsen keine Flügel"

Das hab ich bei Frau Kaufmann gelernt. Endlich kann ich mal „Danke“ sagen!

(SWR1 Redakteurin Stefanie Meinecke über ihre Sportlehrerin)