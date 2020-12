Eine Adventszeit, wie wir sie so noch nie elebt haben: keine Weihnachtsmärkte, keine Betriebsfeiern, keine großen Nachbarschafts- und Familienfeste... Fühlt sich für viele komisch an, die Gemütlichkeit jetzt in den kleinsten Kreis zu verlegen - aber ist das schon ein Weltuntergang? Beim Vorhersagen von Weltuntergängen sind die meisten bislang kläglich gescheitert und Stefan Schlegel hat auch wirklich keine Ambitionen in diese Richtung, ganz im Gegenteil, aber mal drüber reden wird ja wohl noch erlaubt sein. Wozu gibt es denn die Weisheit der Straße?