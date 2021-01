Dass 2020 deutlich anders war als alles andere, was wir kennen, ist klar. Aber was bedeutet das für 2021? Könnte es sein, dass wir schon bei den Vorsätzen für das neue Jahr merken, dass nichts mehr so ist, wie es war? Stefan Schlegel ist unser Experte für solche Fragen, die er dann gern weiter gibt, an die Weisheit der Straße....