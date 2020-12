Zu den Pandemiegewinnern gehören Spiele. Was willste sonst auch machen.Jetzt in der Weihnachtszeit sowieso, wenn die Kernfamilie zusammen ist. Zum Spiel gehört aber auch das Verlieren, und das muss man können. In Amerika führt der scheidende Präsident gerade vor wie es nicht geht, aber was interessiert uns das Weiße Haus, denn wir haben ja die Weisheit der Straße und Stefan Schlegel, der sie immer wieder beharrlich sucht...